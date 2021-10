Reconnaissance nationale de la "Régie de quartier" d'Alençon à l'Assemblée nationale ?

La Régie des quartiers alençonnaise, implantée à Perseigne, a été créée parallèlement à l'opération Anru de rénovation du bâti des quartiers fortement urbanisés d'Alençon. Elle représente la Basse-Normandie au concours national "s'engager pour les quartiers", doté de 10.000 euros et dont le verdict final sera dévoilé ce mercredi en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale.

Quelque 187 dossiers concouraient et il ne sont plus qu'une douzaine en course !

La Régie des quartiers alençonnaise gère entre autres une entreprise d'insertion, le restaurant "aux goûts d'ici et d’ailleurs", qui a servi cette année quelque 6500 repas. Mais aussi un "écrivain public", la commercialisation de composteurs, des actions de tri sélectif, de nettoyage.

Marc Duval, président de la régie :

Ce lundi soir 16 décembre, le député-maire d'Alençon et le préfet de l'Orne sont venus encourager l'équipe de cette Régie des quartiers, qui emploie 12 personnes de Perseigne en insertion, et va créer 12 nouveaux postes, l'an prochain. Elle souhaite développer ses activités dans l'entretien d'espaces publics et d'espaces verts. Elle va aussi créer un café citoyen.