Sortir en région: samedi 19 et dimanche 20 juin

Ce week-end sur les grandes plages d'Omaha Beach et de Gold c'est le championnat de France de Char à voile, un championnat qui se joue sur plusieurs courses en matinée et en soirée, un spectacle extraordinaire pour un championnat qui n'existait plus depuis de nombreuses années.

A Dives sur mer c'est la seconde édition du festival Country demain, avec musique, danse, animation et démonstration.

Le nouveau barrage du Mont St Michel accueille 4 jours de concert avec plus d'une dizaine de groupes dont les Chapo–T.

Du sport à St Clair sur Elle avec la fête du club de handball de l'Elle, demain matin de nombreuses rencontres de jeunes et dès 13h30 des animations et des cadeaux à gagner à la maison des association de St Clair sur Elle

C'est aussi la fête de la St Jean à Agneaux dans l'agglomération de St Lô, aujourd'hui rendez-vous aux abords du complexe sportif, demain foire à tout et à 21h la grande cavalcade avec des chars, des fanfares & des majorettes et un grand feu d'artifice depuis le parc de la Palière.

Profitez de votre week-end pour découvrir le nouveau complexe aquatique de Carentan – Ste Mère avec bassin, salle cardio – fitness, espace détente, sauna, à découvrir sur le port de Carentan. La ville qui profite de ce week-end pour fêter le sport durant 2 jours où vous pourrez notament marcher sur l'eau.

On fête la musique sur la presqu'île de Caen sur l'esplanade du Cargö avec la traditionnelle foire aux disques et un concert gratuit avec à l'affiche 3 groupes dont After Sex & Undobar en concert gratuit dimanche à 17h30.

Musique aussi à Arromanches avec du jazz manouche et le groupe 20 doigts / 2 bouts de bois place du 6 juin demain à 17h30.

A noter aussi ce week-end de grands pique – nique géants dans la région à Honfleur, Trouville, Ouistreham, Vire ou encore St Lô.