A Falaise, Hervé Maunoury présente sa liste

"Je souhaite être un maire à plein temps et que l’équipe qui m’entoure soit à l’écoute de tous les Falaisiens. Cette liste rassemble donc au-delà des partis politiques, et est aussi composée de citoyens engagés au quotidien, ou qui sans avoir de responsabilités particulières, veulent s’engager parce qu’ils aiment Falaise et qu’ils veulent agir pour les Falaisiens", a déclaré Hervé Maunoury.

La liste portera le nom "J’aime Falaise". Sur la liste d'Hervé Manoury, seront présents :