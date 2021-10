Une liste à l’initiative d’Yves Jeanne et de Thierry Decourcelle. "L’objectif est de passer le stade de la critique et de proposer un projet d’unité et d’avenir pour notre ville", expliquent les co-listiers, alors que La Ferté est au centre d’un bassin de vie de près de 30 000 habitants et que trop souvent, "nous sommes perçus comme une ville satellite des villes voisines et non comme le centre du bocage".