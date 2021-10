Flers : inauguration du giratoire de la Vère

Les deux anciens carrefours à cet endroit, étaient particulièrement accidentogènes, sur l’un des axes routiers les plus fréquentés de l’Orne, avec environ 9000 véhicules par jour, dont 10 % de poids-lourds, et un important trafic domicile/travail avec la proximité du site Faurecia de Caligny.

Le projet a consisté à construire un grand carrefour giratoire à proximité de la Vère, qui assure tous les échanges dans ce secteur, en premier lieu avec la RD 17, route de la vallée de la Vère, qui dessert notamment Athis-de-l'Orne et les carrières de Sainte-Honorine-la-Chardonne. Mais aussi avec l’accès à Aubusson et à la zone d’activités à l’est et à l’ouest avec la déchetterie, le restaurant et le monument aux morts.

Les travaux ont consisté principalement à élargir le pont de la RD 962 sur la Vère, à construire un grand carrefour giratoire, et à y raccorder les différentes voies, et en particulier la RD 17, qui a elle-même été déviée en rive droite de la Vère avec construction d’un nouveau pont.

La RD 962 entre Saint-Georges-des-Groseillers et le giratoire a aussi été réaménagée. L’ensemble permet de sécuriser et fluidifier la circulation, pour un coût global d’environ 5 M€.