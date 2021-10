Corrida de Noël à Carentan

La corrida de Noël n'a rien à voir avec les spectacles de tauromachie, rassurez vous! C'est une course à pied organisée dans le centre-ville de Carentan avec des courses et challenges adaptés à tous les âges.

Ouverte à tous, il suffit de se munir d'un certificat médical autorisant la prtaique de la course à pied. Pour profiter au mieux de l'événement, il est conseillé de venir déguisé aux couleurs de Noël!

Des lots seront remis à tous les participants et des coupes et médailles seront décernées aux meilleurs de chaque parcours (de 960m à 7000m).

L'inscription est à 6€ pour les personnes nées en 1998 et avant et gratuites pour les plus jeunes.

Les pré-inscriptions sont closes, RDV maintenant directement sur place à Carentan, place de la République pour participer. Les dossards sont à retirer à partir de 9h15.

Plus d'infos sur www.cc-carentan-cotentin.fr

Ecoutez Mickaël Montigny, organisateur au service des sports de Carentan: