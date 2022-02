Caen au fil du temps avec l’office du tourisme

En 1524, les Normands adhèrent à la Réforme. En quelques dizaines d'années, la province de Caen devient la plus protestante du nord du royaume. Des églises sont édifiées à Saint Lô, Rouen et Dieppe. En 1562, les tensions s'exacerbent entre catholiques et protestants et débouchent sur la guerre. Après un an de conflit, la ville de Caen devient un foyer protestant très actif. Lundi 11 janvier de 14h30 à 16h30, une visite conférence sera animée par Pierre Bonard. Renseignements à l'office du tourisme : 02 31 27 14 14.



