Un service traiteur ou des plats préparés sur la table de Noël de plus d'un Français sur cinq

Sur la table de Noël, il y aura surtout du foie gras (53%), une bûche pour le dessert (27%) et des huîtres (20%). Mais, selon les régions, on privilégie certains produits. Dans le Nord Ouest, les fruits de mer sont les stars (19%). Le Sud Ouest est la région la plus consommatrice de foie gras (57%) tandis que le Sud Est donne toute sa place au chocolat (11%). La grande majorité (87%) des consommateurs se rendra en grandes surfaces pour composer le menu de fête. Pour autant, 21% ne préparent pas eux-mêmes leur repas.

La visite dans les hyper et supermarchés prend du temps puisque les Français ne partent pas seulement à la recherche de leur menu de Noël. Ils sont aussi 74% à acheter leurs cadeaux de Noël. Car les présents sont indispensables pour créer la magie des fêtes. Il en faut beaucoup pour que le bonheur soit total. 59% préfèrent en effet recevoir plusieurs cadeaux plutôt qu'un seul de grande valeur.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 2.500 répondants représentatifs dela population française, interrogés du 12 au 21 novembre 2013.