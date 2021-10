La fête du sport en Normandie

Créée par Tendance Ouest et Thibault Deslandes, l'émission "Tendance Sports" est menée par Sylvain Letouzé depuis la rentrée de septembre dernier.

La centième...

Le dimanche 15 décembre, le magazine sportif de Tendance Ouest, devenu incontournable pour les sportifs normands, fêtera son centième numéro. L'occasion pour Sylvain Letouzé de présenter une émission spéciale, accompagné des sportifs qui ont le plus marqué les cent premières émissions.

Sylvain Letouzé et Thibault deslandes recevront des "stars", des "anonymes", des hommes, des femmes, des petits, des grands... qui ont tous un point commun : la passion du sport. Ils vivent sport, ils vibrent sports, ils rêvent sport !

Une aventure qui a du coeur

En direct, à partir de 18h00, ils évoqueront leur actualité et souffleront les cent bougies de "Tendance Sports". Suprises, best-of, coups de gueules "historiques" des journalistes et consultants de Tendance Ouest, coups de coeur... aussi. En noir et blanc et en couleur, la première radio régionale de Normandie se laissera aller à jeter un coup d'oeil dans le rétro d'une belle aventure humaine, médiatique et sportive.

Tendance Sports, spéciale centième, dimanche 15 décembre à 18h00.

Fêtez la centième de Tendance Sports dimanche sur twitter #tendancesports