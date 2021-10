Venez applaudir Mickaël Miro sur la scène du prochain Tendance Live à Alençon

Mickaël Miro voit la vie simplement avec son 2ème album "Le Temps des Sourires". Deux ans à peine après avoir marqué les esprits avec son premier album "Juste comme ça" certifié disque de platine et son célèbre Dam Dam deo "l'Horloge tourne" (plus de 6 millions de vues sur internet), il a tout de même trouvé le temps de travailler sur son 2ème album, s'entourant d'un nouveau réalisateur, Christophe Battaglia (un réalisateur qui a collaboré avec Yannick Noah et d'autres noms de la chanson française).

Retrouvez Mickaël Miro lors du concert gratuit Tendance Live Anova du samedi 25 janvier 2014 à Alençon.

Découvrez son nouveau clip "J'apprendrai".