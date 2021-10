La Guérinière et la Grâce de Dieu concernés par la nouvelle Zone de sécurité prioritaire

"C'est une bonne nouvelle pour les habitants de ces quartiers qui aspirent légitimement à plus de tranquillité", expliquait Philippe Duron, député-maire de Caen. Ces quartiers, ce sont ceux de la Guérinière et de la Grâce de Dieu, qui sont inclus dans le périmètre d'une nouvelle "Zone de sécurité prioritaire", dispositif expérimental censé permettre de renforcer les moyens et la meilleure coopération entre les services.

"Avec un taux de délinquance de 69 pour 1 000, Caen est une Ville sûre. Elle se situe en effet parmi les grandes Villes de France connaissant le moins d'atteinte aux biens et aux personnes", précise par ailleurs la Ville de Caen.