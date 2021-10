Label "Ville d'art et d'histoire" : Caen attend le verdict

Après deux ans de travail d’inventaire, la ville de Caen devait passer ce jeudi 12 décembre devant le ministère de la Culture, à Paris, pour un grand oral. L’enjeu : obtenir ou non le label “Ville d’art et d’histoire”. “Caen disposait déjà du label il y a une dizaine d’années, rappelle l’adjoint au maire Xavier Le Coutour. Aujourd’hui, aucune ville de Basse-Normandie ne détient cette reconnaissance.”

A la clé, une visibilité accrue de la ville au niveau national et international, et des aides conséquentes de l’Etat pour la promotion culturelle. “L’étiquette valorise les patrimoines : le bâti ancien ou contemporain, notre patrimoine des rivières ou celui des espaces verts... Elle dirige les touristes, mais donne aussi des informations aux Caennais.” Un conseil scientifique a été créé, et un “centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine”, imposé par le label, devrait voir le jour à l’Hôtel d’Escoville d’ici 2 à 3 ans. Si le dossier est accepté. “Nous avons de grandes chances.”