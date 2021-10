Tennis de table : un nul de prestige pour les Caennais

Les Caennais s’en sont remis à Romain Lorentz en début de rencontre. Victorieux de ses deux matchs pour la première fois de la saison, il a permis aux siens d’égaliser à 2-2 en sortant un exploit personnel contre le Suédois Jens “Zlatan” Lundquist. L’exploit, c’est toute l’équipe qui y a cru lors de la rencontre entre Jakub Kleprlik et Michel Martinez, finalement remportée à la belle par l’Angevin, Zoltan Fejer Konnerth ramenant ensuite le nul, en remportant son duel olympique contre Gionis. “C’est un très bon résultat face à une équipe bien plus forte. Le maintien passe aussi par ce genre de performance” souligne Xavier Renouvin, l’entraîneur bas-normand. Caen est 5e et se déplace à Hennebont mardi 17 décembre.

