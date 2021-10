En salles ce mercredi, deux nouveaux films pour enfants, décembre oblige

- "Le secret de l'Etoile du Nord", film norvégien de Nils Gaup est un conte traditionnel scandinave dont le personnage central est une petite fille. Mais qui est-elle réellement?

Au début du conte, la fille du roi, Boucle d'Ange, est enlevée par une méchante sorcière et son allié un comte, qui veut prendre la place du monarque. Fou de rage, le roi qui ne parvient pas à retrouver sa fille, maudit l'Etoile du nord qu'il rend responsable de tous ses malheurs. De ce jour, l'Etoile disparait du ciel, plongeant le royaume dans l'obscurité.

Sonia (Vilde Zeiner), une jeune orpheline maltraitée par sa famille d'accueil se porte volontaire pour retrouver la fameuse étoile et faire revenir le soleil.

Forcément, dans sa quête, l'héroïne devra affronter un certain nombre d'adversaires qui l'observent et la traquent pour l'empêcher de réussir. Mais Sonia a plus de courage que son âge et sa taille ne le laissent supposer. Et des amis qu'elle va rencontrer au gré de son périple.

L'histoire de l'Etoile du Nord "est peut-être la plus célèbre et la plus appréciée en Norvège", selon le réalisateur, rappelant qu'il il existait de nombreuses adaptations scéniques, cinématographiques et télévisuelles depuis la création de la pièce originale en 1924.

- "L'arche de Noé", de l'Argentin Juan Pablo Buscarini, est un dessin animé loufoque basé sur "le best-seller de tous les temps", selon l'affiche du film.

Les animaux ont bien sûr accepté l'invitation de Noé, guidé par Dieu, de monter à bord du bateau construit par le vieil homme pour survivre au déluge.

L'affaire tourne à la pure comédie car Noé a du mal à diriger son bateau, sans doute en raison de sa myopie, tandis que le lion Xiro a tout du jeune irresponsable. Pendant ce temps, le tigre Dagnino essaie de prendre la place du roi des animaux, et les trois belles-filles de Noé ne cessent de se quereller. Un film drôle mais aussi une réflexion sur la difficulté à tous les âges de cohabiter avec l'autre.

Viendront le 18 décembre "Loulou et l'incroyable secret" (animation) ainsi que "Belle et Sébastien", tiré de la célèbre série télévisée des années 60, et le 25 décembre le film d'animation "Le manoir magique".