Sortir en région : mercredi 11 décembre

CALVADOS

Samedi venez faire un tour au 5ème marché de Noël de Ouistreham. L'occasion de trouver des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Rendez-vous de 10h à 17h à la grange aux Dîmes, l'entrée est gratuite.







ARTS VIVANTS PRÉSENTE du jazz ce mercredi soir et jeudi à Caen. C'est le Culot - Richard quartet : Énorme de son et de swing !! Standards & compositions ce soir à 21h au El Camino et demain à 21h à la Poterne à Caen.





Atelier nature cet après-midi au musée d'initiation à la nature de Caen. Fabrication de mangeoires pour les oiseux. Un atelier accessible pour les enfants dès 5 ans, entre 14h et 17h. C'est gratuit ! Retrouvez toutes les animations du musée sur cpievdo.com





Du théâtre à Falaise avec "Linon". Bercée par des sons, chantonnant des comptines Linon, fillette, tisse une histoire féérique en tirant sur le fil rouge de son corsage… A voir dès 1 an. C'ets à la salle du pavillon à 15h et 16h15.

MANCHE

Dimanche, c'est la corrida de Noël à Carentan ! Les inscriptions se font dès maintenant auprès du service des sports au 02 33 42 74 31 ou sur place dimanche matin à la salle des fêtes de Carentan. (1€ de majoration).





Pontorson en fête commence aujourd'hui chez les commerçants de la ville. Jusqu'au 28 Décembre : Bons d'achat à gagner et à utiliser chez les commerçants participants

-1 lot : 1000€ en bons d'achat.

-2 lot : 300€ en bons d'achat.

-3 lot : 100€ en bons d'achat.

-Les 30 gagnants suivants: Un bon d'achat de 20€.





C'est pas tous les jours Noël, c'est un spectacle de marionnettes qui vous est présenté ce mercredi après midi à la médiathèque de la haye du puits. C'est à 15h, entrée à 2€.





L'Amicale Saint Hélier vous présente "Le pommier de la discorde" à la salle Saint Hélier à Dennevile. Danses, théâtre et chansons... Bénéfices reversés au Téléthon. C'est vendredi et samedi à 20h30.

ORNE

Ne manquez pas le concert d'Ayo à La Luciole d'Aleçon ce samedi, la chanteuse défendra les couleurs de son dernier album "ticket to the world" pour l'instant très bien accueilli.





Avant d'aller applaudir Ayo, vous pourrez écouter ce mercredi soir Elisa Jo. Rouennaise de 19 ans, c'est l'un des coups de cœur de la salle de musiques actuelles ornaise. Elle chantera à partir de 21h, entrée à 10€.





Ce mercredi soir à L'Aigle, comédie musicale familiale « Luz l'enfant bulle ». Dans le ventre de sa mère, LUZ est impatiente et rêve de découvrir le vaste monde. Elle décide de créer la surprise en naissant beaucoup plus tôt que prévu. Son corps trop faible l'oblige à vivre dans une bulle géante. LUZ s'y crée un univers plein de rêves, d'histoires et de médecin super héros. Un jour, un adulte tête en l'air oublie de fermer la porte. Elle revêt alors son costume d'exploratrice, prend son élan dans sa tête et part à la découverte du monde... A voir dès 6 ans salle Verdun de l'aigle à 17h30.







L'humoriste Jonathan Lambert était hier à Flers, le voilà ce mercredi soir au carré du Perche à Mortagne au Perche. Venez voir son dernier spectacle « perruques » à partir de 20h30.