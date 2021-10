Municipales à Saint-Lô, Pascal Baisnée succède à François Digard

Depuis plusieurs jours la presse locale relayait les fuites des réunions de la majorité sortante de Saint-Lô dans la Manche au sujet de la future tête de liste dans le cadre des éléctions municipales des 23 et 30 mars prochains.

Un chef d'entreprise

C'est officiel ! C'est Pascal Baisnée (photo ci-dessous), 54 ans, qui a été proposé et choisi pour mener la liste de la majorité sortante aux prochaines municipales. Pascal Baisnée, chef d'entreprise et homme de marketing, est l'ex patron de Mobiky et de l'entreprise CEV (diffusion de cartes à puce).

Selon François Digard, il s'agit "d'une chance pour Saint-Lô".

François Digard, maire sortant sera en numéro 3 sur la liste. Emmanuelle Lejeune (photo ci-dessous), conseillère municipale à la famille et à l'enfance de la majorité sortante sera numéro 2. La liste complète sera dévoilée au mois de janvier 2014.