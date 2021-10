Ce mardi soir, le nouveau titre de Daft Punk en écoute dans 100% Ouest

Retour triomphal pour Daft Punk. Huit ans après "Human After All", son dernier album studio, le duo électro français a su créer l'événement avec "Get Lucky". L'album Random Access Memories a été un véritable carton cet été. Une semaine après sa sortie, près de 339 000 copies avaient été vendues. Fort de leur succès, le retour du duo casqué a remporté cette année 6 disques d'or et 9 disques de platine à travers le monde.

Pour continuer de surfer sur la vague, Daft Punk présente un nouveau single en duo avec Julian Casablancas, le leader du groupe américain The Strokes. Le clip vidéo a d'ailleurs été dévoilé il y a quelques jours. Découvrez-le par la même occasion.

