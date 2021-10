L'équipementier automobile emploie 256 salariés à Argentan, il dépend du groupe Fiat, qui vient de distribuer 340 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires.

Cet accord impose une réduction drastique des RTT et le gel des salaires sur 2014. Alors que les salariés avaient massivement voté contre ces propositions, ils ont, selon la CGT, été victimes de pressions sur leur emploi, pour qu'un second vote soit effectué et la Direction serait alors passée en force.

Karim Touati, délégué CGT dans l'entreprise :

Argentan: la CGT dénonce les pressions autour de l'accord de compétitivité chez Magneti Marelli Impossible de lire le son.

Selon le syndicat, la direction a promis une augmentation d'environ 75% du volume de pièces produites sur le site argentanais … mais pour cela, avec seulement 10 embauches l'an prochain, dont plusieurs contrats de génération.

L'union départementale CGT de l'Orne dénonce le même type de chantage à l'emploi, en cours dans plusieurs entreprises ornaises, pour la signature de ces accords de compétitivité.