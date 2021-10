Un audit sur la situation hospitalière du Bocage présenté ce vendredi

Un audit particulièrement attendu est présenté ce vendredi aux élus et établissements hospitaliers du bocage normand : il concerne l'analyse de l'offre hospitalière dans ce secteur géographique. Un sujet sensible tandis que l'activité de la maternité de Vire est en partie fermée depuis plus d'un an. L’Agence régionale de santé se rapprochera des quatre établissements du bocage pour étudier les mesures à mettre en place en conséquence.