Les géants rouennais ont plus de cent ans

C’est le cas du majestueux platane de la place de la Madeleine, en face de la préfecture, qui serait âgé d’environ 115 ans. Un autre platane se distingue, rue des Faulx, en face de l’Abbatiale Saint-Ouen. Celui-là serait âgé de 100 ans.

Plus à l’est, en remontant l’avenue de la Porte des Champs, à droite après la rue Poitron, on découvre un imposant hêtre pourpre. On trouve un sujet similaire au milieu du square Verdrel, en face du bassin. Age estimé : entre 100 et 115 ans. Touché par un champignon lignivore, il est toutefois en sursis. “On le surveille, tous les cinq ans”, détaille Jézabel Saumur, gestionnaire du patrimoine arboré de la Ville de Rouen.

Pour en savoir plus, l’ouvrage de Bernard Boullard, “Plantes et arbres remarquables des rues, squares et jardins de Rouen” (éd. PTC / AREHN, 2006) est à lire.