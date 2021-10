Le Mont Riboudet : c'est le haut-lieu de l’automobile à Rouen

Il s’agit là du carrefour rouennais, voire haut-normand, des automobiles. Sur plusieurs centaines de mètres, à deux pas du centre-ville, toutes les marques se cotoient, chaque vitrine mettant en avant ses plus beaux modèles.

Des voitures plus abordables aux plus luxueuses,en passant par les véhicules d’occasion : ici, les clients ont un large choix. D’ailleurs, certains n’hésitent pas à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre dans le quartier des concessionnaires, comme l’indique Gwenael Mièvre, directeur de la concession Honda Rouen et Le Havre. “Notre clientèle est très large, elle provient de tout le département, même si 70% de nos clients sont des habitants de l’agglomération”.



Une concurrence saine

Depuis cinquante ans, le Mont Riboudet, c’est le rendez-vous de l’automobile. Au total, l’avenue commerçante est occupée par une quarantaine d’enseignes qui gravitent dans le monde de la voiture. Un lieu où il faut être pour chacun des concessionnaires et vendeurs d’accessoires auto en tous genres. “C’est indipensable que nous soyons avec les autres concessionnaires”, explique Anthony Chirois, directeur de la concession Nissan à Rouen. “Le Mont Riboudet, c’est une vraie institution, une vraie particularité rouennaise. Peu de villes de cette taille ont un quartier de l’automobile si proche du centre-ville”, poursuit-il.

Seul bémol : les places de stationnement manquent cruellement sur le Mont-Riboudet. Le problème se pose d’autant plus avec le développement du quartier Luciline. Sur une surface de dix hectares, il accueillera logements, bureaux et autres commerces entre le Mont Riboudet et la Seine. “Ce nouveau quartier, c’est bon pour l’image de l’avenue qui a parfois une mauvaise publicité d’autoroute urbaine”, se réjouit Gwénael Mièvre. ”Après, il va falloir s’adapter. Nous ne savons pas quelle place nous y aurons, nous les concessionnaires. La question du stationnement, quant à elle va se poser sérieusement”.

Actuellement, le parking des Docks 76 est l’une des seules solutions s’offrant aux visiteurs du Mont Riboudet.