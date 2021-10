La Basse-Normandie rend hommage à Nelson Mandela

Le député-maire de Caen Philippe Duron.

#Caen hommage à Nelson Mandela. Le Courage, l'intelligence et l'habileté politique au service d'une transition réussie. — Philippe Duron (@PhilippeDuron) 5 Décembre 2013

Le conseiller général manchois Pierre Bihet.

Nelson Mandela fait parti de ces grands hommes dont on se rappelle ce que nous faisions au moment de l'annonce de leur disparition. — Pierre Bihet (@PBihet) 6 Décembre 2013

Joël Bruneau, candidat UMP à la mairie de Caen

Une pensée particulière pour #NelsonMandela qui laissera une trace indélébile sur l'histoire de l'Humanité. #RIP pic.twitter.com/EfSvrcIFlt — Joël Bruneau (@joelbruneau) 5 Décembre 2013

Le député PS de la Manche Stéphane Travert

Nelson Mandela, disparition d’un homme épris de justice http://t.co/1oCcg5XdhS — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) 6 Décembre 2013

Les trois têtes de liste Front de gauche aux Municipales 2014 rendent également hommage à Nelson Mandela :

"Le hasard a voulu que lors de notre soirée de lancement de la campagne des municipales nous apprenions le décès de Nelson Mandela. Nous tenions à rendre hommage à cet homme hors du commun dont le combat pour la liberté aura suscité l'admiration et le respect de plusieurs générations. Longtemps symbole des victimes de l'oppression la plus inhumaine, dans le cadre du régime d'apartheid, Nelson Mandela est également devenu le symbole de l'émancipation et de la démocratie. Nous saluons sa mémoire."

Sur Facebook également, les anonymes y vont de leurs hommages.