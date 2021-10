Sortir en région: mercredi 16 juin

Un concert exceptionnel ce soir au Cargö, 7 groupes de la région vont se réunir sur scène pour former une grande chorale pop, au total une trentaine de chanteurs & musiciens, chacun des groupes dirigera ce groupe géant durant 2 morceuax, parmi les groupes engagés vous retrouverez Chocolat Donuts, Macadam Club, The Shellys ou encore les Concretes Knives.Début de ce show exceptionnel à 21h dans la grande salle du Cargö.





Ce soir le centre ville de Cherbourg ne vibrera pas autour du football mais autour du cyclisme,avec un grand Critérium qui réunira dès 20h30 une soixantaine de coureurs dans les rues de la ville, Boulevard Schuman, rue Gambetta, rue des Tribunaux, quai Alexandre III, bd Mendès France.





Samedi et dimanche c'est la fête du sport à Carentan sur le port, l'occasion de découvrir de nombreuses activités dont le « Platibuble » qui permet de marcher sur l'eau, mais aussi l'airsoft, le babyfoot, l'escrire, le judo ou encore le poney.Ne manquez pas samedi les foulées carentanaises à partir de 16h.





Ce week-end retrouvez le groupe les Chapo – T en concert dans la région, vendredi à 19h50 au Mont St Michel et samedi dès 21h à la Lucerne d'Outremer





Enfin rendez-vous en juillet prochain avec le festival multi – culturel intitulé Tout Un Foin qui se déroulera vendredi 23 et samedi 24 juillet au Molay Litry.Théâtre, peinture, sculpture, photo & concert pour éveiller votre curiosité. Le samedi 24 juillet au soir vous retrouverez notamment 20 doigts – 2 bouts de bois, Pop the Fish ou encore la Tchoucrav.La billetterie pour le festival Tout un foin les 23 & 24 juillet ouvre dès aujourd'hui 4 euros le vendredi pour la soirée Théâtre, 7 euros le samedi pour les concerts et seulement 10 euros le PASS 2 Jours.

Toutes les infos sur tout-un-foin.fr