Le Saint-Lois Dorian Jeanne au championnat de France de natation

A seulement 15 ans, le jeune manchois est aligné sur 7 épreuves. Ce jeudi, il disputera les séries du 100 mètres papillons et celles du 400 mètres nage libre. La journée de vendredi sera consacrée à la nage libre sur 800 mètres et 100 mètres, discipline dans laquelle, il pourrait croiser la route d'un certain Florent Manaudou, champion olympique du 50 mètres nage libre à Londres en 2012.

La journée de vendredi, pourrait être celle de tous les espoirs, avec le 200 mètres papillon distance et discipline dans laquelle, il est le champion de France minime en titre. Une discipline qui pourrait bien le faire nager aux côtés de Camille Lacourt, triple champion du monde. Il disputera aussi ce jour-là, les séries du 1500 mètres nage libre. Sa dernière épreuve, sera celle du 200 nage libre, dimanche.