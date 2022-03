Vendredi 22 et samedi 23 janvier, le Parc des expositions de Caen accueille le Salon des étudiants et des métiers. Lors de cette manifestation, il sera possible de rencontrer des professionnels et de bénéficier de conseils pertinents pour construite son propre projet.



