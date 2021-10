Ce week-end, la magie de Noël s'installe dans toute l’agglomération caennaise

Samedi 7 décembre

. A Fleury-sur-Orne, les parents d’élèves et la mairie organisent un marché de Noël solidaire et différent où l’on ne vient pas que pour acheter mais aussi pour troquer, donner et partager. Dans l’objectif de l’accès au jeu, à l’éducation et à la culture pour tous, des animations gratuites seront offertes aux enfants tout au long de la journée. De 9h à 19h, place Jean Jaurès. Tél. 06 66 77 25 21.

. A Hermanville, des animations sont prévues toute la journée avec notamment un conte, l’arrivée du père Noël et une tombola. 10h-18h, place de la Liberté.

Dimanche 8 décembre

. A Saint-Aubin-sur-Mer, ce sera le marché de la Saint-Nicolas. Une vingtaine d’exposants seront réunis pour vous proposer leurs produits de fêtes de fin d’année originaux et faits à la main. Vous trouverez de quoi faire des cadeaux avec des produits du terroir ou des créations artisanales. De 10h à 18 h, salle Aubert. Entrée libre. De plus, profitez d’une promenade en calèche, entre 11h et 17 h (1 €).

. Les Hivernales de Falaise vous proposent un marché artisanal autour des plaisirs du terroir mais aussi des balades à poneys et en calèche (2€), des attractions foraines, et de nombreuses animations. De 9h30 à 18h www.falaise-tourisme.com.

. A Hérouville, découvrez les produits d’artisanat et les spécialités du monde. Place de l’Europe.

Tout le week end

. A Dives-sur-Mer, le programme est chargé entre les 150 exposants, les animations musicales, la grande parade nocturne et le feu d’artifice. Tél. 06 66 77 25 21 www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr.

. A Louvigny, réchauffez-vous autour du vin chaud, de la chorale des enfants, des animations caritatives et des créations artisanales. 10h-18h, salle des fêtes.