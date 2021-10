Sortir en région : mercredi 4 décembre

CALVADOS

Ce week-end, le château de la Ferrière à Vaux-sur-Aure vous invite pour les fééries de Noël. Un événement magique pour vous mettre dans l'ambiance de Noël avec l'aide d'une cinquantaine de bénévoles. Marché de Noël, restaurant éphémére, animations pour enfants... RDV dès vendredi 18h et jusqu'à dimanche soir pour profiter des festivités au château de la Ferrière.

Jeudi soir au théâtre le Préau à Vire, venez voir la pièce Lucrèce Borgia, d'après un texte de Victor Hugo. La pièce débute à Venise durant le carnaval et s’inspire d’une famille réelle tristement célèbre pour ses crimes dans l’Italie du XVème siècle. A 20h30.

RDV ce mercredi après-midi au musée d'initiation à la nature à Caen dans l'enceinte de l'hôtel de ville. De 14h à 17h, profitez d'un atelier pour enfants dès 5 ans : Nourrir les oiseaux du jardin. Fabrication de petites mangeoires pour les oiseaux. C'est gratuit. Retrouvez le programme des animations du musée sur www.cpievdo.fr

MANCHE

Le 27e Téléthon est organisé ce week-end dans toute la France. A Gréville-Hague on participe aussi à l'événement avec un défi inédit sur 24h. Parcourir 3637km à vélo, rollers, bmx... RDV de vendredi 18h à samedi 18h pour réaliser les 3637km. Inscriptions par plage horaire dès à présent ou sur place.

Ce mercredi après midi à Saint-Côme-du-Mont : Récré'atelier "Noël et bouts de papier". Papiers, cartons, quelques morceaux de bois et des bouts de ficelles et laissez votre imagination faire pour créer vos décorations naturelles pour les fêtes de fin d'année. Un atelier proposé par le Parc. RDV à 14h à la Maison du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Ouvert au enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Et puis ce week-end, les pompiers de Valognes s'associent au Téléthon avec plusieurs animations. Vendredi sur le marché, vente d'objets, exposition et présentation du camion jaune de l'Association de sauvegarde du patrimoine des pompiers de Valognes. À 20 h 30 au complexe sportif, un concert avec le groupe "A fond d'Cale" (tarif : 6 €). Réservation possible dès à présent dans les offices du tourisme de Saint-Vaast, Valognes et Côtes des Isles. Samedi et dimanche, animations sportives.

ORNE

Samedi, au parc Anova d'Alençon, venez assister à la world invasion battle, une compétition internationale de danse hip-hop. RDV samedi dès 19h pour assister à la compétition. Entrée gratuite pour les moins de 12 ans et 5€ pour les autres. Possibilité de concourir l'après-midi pour danser avec les pros en soirée. Plus d'infos sur facebook.

Vous êtes collégiens, lycéens ou étudiants ? Une offre spéciale vous est proposée par la Luciole à Alençon pour le concert Découverte de "Sallie Ford & The Sound Outside" jeudi à 21h. 1 place achetée = 1 place offerte pour vous . Soit le concert à 4 euros au lieu de 8euros. Réservation possible dès maintenant.

Le CPIE de la colline normande vous invite à une Soirée Eco-jardin sur L'agroforesterie : enjeux et intérêts. Il existe ainsi une grande diversité de systèmes agroforestiers, compatibles avec d'autres systèmes d'exploitation : cultures de céréales, élevage, maraîchage, viticulture et arboriculture. Vous en saurez plus sur cette nouvelle manière de prendre soin de la terre pour répondre aux nombreuses attentes des sociétés humaines tout en protégeant le sol, la biodiversité et les ressources en eau. RDV au Centre culturel du Houlme à Briouze. Gratuit, ouvert à tous