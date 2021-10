La Caisse des dépôts prête 35 millions d'euros à l'agglomération caennaise

Celles-ci doivent permettre le déblocage d'un prêt de 35 millions d'euros. 21,4 millions doivent servir aux grands chantiers de l'agglomération : agrandissement de l'Ensicaen, réhabilitation du stade nautique, rénovation de la déchetterie ou encore confortement des berges de l'Orne...

14 millions seront aussi affectés au seul chantier de la Bibliothèque multimédia à vocation régionale.

"Ce prêt bénéficie d'un taux extrêmement bas et d'une longue durée, ce qui n'est plus possible aujourd'hui avec le système bancaire classique", a souligné Philippe Duron, député-maire de Caen mais aussi président de Caen la mer.