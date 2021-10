Les 25 ans de carrière de Kate Moss célébrés par l'industrie de la mode

Le créateur de mode américain Marc Jacobs a remis au top model, âgée de 39 ans, un prix spécial lors de la cérémonie des Awards britanniques de la mode, au Coliseum de Londres.

Le Conseil britannique de la mode a décrit Kate Moss comme une personne "intrépide et intuitive", et a salué "sa puissante éthique de travail et sa connaissance de l'industrie de la mode".

Née à Londres, celle qui a été surnommée "la Brindille" pour sa silhouette élancée a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 14 ans après avoir été découverte par la dénicheuse de talents Sarah Doukas à New York.

Depuis lors, elle n'a jamais cessé de faire les couvertures des magazines de mode du monde entier, fascinés par ses histoires d'amour avec l'acteur Johnny Depp et le chanteur rock scandaleux Pete Doherty.

Des personnalités du monde de la mode lui ont rendu hommage, comme la créatrice Donatella Versace qui a souligné "l'énergie, le charme et l'esprit" du mannequin, s'exclamant "Je t'aime, Kate!".