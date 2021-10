Découvrez ce mardi soir la reprise de Lily Allen du groupe Keane dans 100% Ouest

Lily Allen est de retour et compte bien le démontrer avec la sortie prochainement de son troisième album. Pour se faire remarquer la britannique reprend le tube des Keane "Somewhere only we Know" à découvrir ce mardi soir dans 100% Ouest à partir de 20h00.