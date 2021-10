Plats à emporter : les beaux bocaux du kit pris d'assaut

Il n’empêche que les clients s’amusent à emporter dans ces petits pots élégants, les plats préparés par le chef de la maison, Benoît Zizek. Un système de consigne a été mis en place. Chaque fois qu’un bocal est rapporté, 50 cents sont rendus au client. “Lorsque nous avons ouvert en juin, seule une personne sur deux nous les restituait, deux sur trois le font aujourd’hui”, constate-t-il. “Certains de nos clients en profitaient jusqu’alors pour se constituer sans doute un petit stock chez eux” !

Ces bocaux venus d’Allemagne sont devenus un véritable argument de vente et de communication. Ils surfent en effet bien mieux sur la vague actuelle du développement durable que ne le font les barquettes en plastique ou en alu. Depuis quelques jours, le Kit a lancé la livraison à domicile dans le centre de Caen. “Reconnaissez que la présentation est plus réussie avec des pots en verre que dans une boîte en plastique”. Et pour ne jamais être pris de court, un roulement de 800 bocaux est assuré en permanence.