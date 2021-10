Ainsi les lignes sous-traitées par Twisto au Bus Verts sont perturbées. Seul 50% du service sera assuré sur la ligne 61. Les directs E1, C, C1 et O1 ne circuleront pas. Les autres Directs rouleront normalement. Quant aux lignes BV4, 9, 10, 12, 32 et 36, elles seront perturbées.