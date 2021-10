Sortir en région : mardi 3 décembre

CALVADOS

Ce samedi c'est le marché du foie gras à Vire. L'occasion de comparer, découvrir et admirer les produits de la région. C'est gratuit, de quoi prévoir de gourmandes fêtes de fin d'année.

Le pop-up Cirkus, c'est du cirque à l'Espace Jean Vilar de Ifs. Au cœur d’un très grand livre s’anime un cirque minuscule. Sous les mains d’une Madame Loyale conteuse et marionnettiste, les saltimbanques de papier prennent vie : le dompteur et ses fauves, les acrobates et leurs improbables pyramides, le motocycliste funambule, les clowns volants, un jongleur... Au fil des pages, les numéros se succèdent mêlant prouesse, émotion et surprises. Un joli premier tour de piste pour les petits dès 2 ans. C'est ce mardi soir, mercredi et jeudi à 18h30.

La compagnie du chat qui siffle vous propose ce mardi soir à Argences "Tapis volants". En famille, venez découvrir que les cerfs-volants ne dorment pas la nuit, que les papillons dansent et venez rêver en voyageant, ou voyager en rêvant dans un environnement chaleureux porté par deux musiciens complices. Un concert de musiques du monde familial. C'est à 20h30 au forum d'Argences.

MANCHE

Mercredi matin, Séance de lecture jeune public dans l'espace jeunesse de la médiathèque du manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue. C'est gratuit, sans réservation, à partir de 11h. Et pour les plus grands, mercredi après-midi, dès 14h, atelier cuisine au feu de bois pour Noël. 5€ la séance.

Ce mardi soir à 20h30, venez découvrir au théâtre municipal de Coutances une création du centre dramatique régional de Basse-Normandie : "Quand j'étais Charles". Quand j’étais Charles est un monologue traversé par des voix – celle de la femme adultère, du fils abruti, des amis, celle du marabout africain dont on ne sait pas s’il sauvera qui veut être sauvé. Un homme fan de Charles Aznavour au karaoké. RDV à 20h30.

ORNE

De vendredi à dimanche, profitez du marché de Noël de l'Aigle. De nombreuses animations sont attendues comme des spectacles de feux ou des animaux de la ferme présents sur place. Ouverture vendredi à 18h place Boislandry à L'Aigle. Les chalets et commerçants du centre-ville vous attendront et des boissons chaudes seront offertes !

Mercredi après-midi c'est l'heure du conte à Argentan ! Les conteurs amateurs de l’Espace Xavier Rousseau vous invitent au pays des contes d’ici et d’ailleurs. Comme chaque premier mercredi du mois, ils vous proposent de partir à la découverte d’un nouveau thème. Petits et grands repartiront avec des histoires plein les oreilles et la clé de la maison des contes...Tout public à partir de 5 ans. C'est à la Bibliothèque jeunesse 2e étage mercredi à 15h.

Et c'est le même esprit à Alençon avec "Fa si la conter". Un RDV dès 3 ans. Le thème est bien sûr "en attendant Noël". C'est à découvrir à 11h à la médiathèque Aveline.