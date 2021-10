Rouen : les jeux de billard ont la cote

“Nous proposons aussi bien des prestations liées au billard que la vente de jeux de fléchettes ou de baby-foot”, précisent Franck Lucas, gérant de la boutique et son employé M. Lemazurier. Jouer avec le monde Mais ce ne sont pas les seules activités de l’entreprise qui, en partenariat avec France Darts, association des joueurs de fléchettes, et l’AFEBAS, la fédération de billard anglais, organise les compétitions de ces deux disciplines en Haute-Normandie. L

e produit phare du moment, dans la boutique, n’est pas un billard mais un jeu de fléchettes novateur. “Il s’agit d’un jeu de fléchettes connecté. On peut jouer avec des joueurs du monde entier et de tous les niveaux. Des joueurs professionnels sont même payés pour jouer toute la journée sur ce genre de borne et il existe une application iPhone pour suivre le classement en permanence”. Une nouveauté qui élargit le public des joueurs et contribue au dynamisme de Billard Plus Normandie.

Pratique. Billard Plus Normandie, 15 rue Louis Brune, à Rouen.