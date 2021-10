500 membres du Rotary de toute la Normandie à Saint-Lô

Rassemblement, des clubs des Rotary de toute la Normandie ce week-end à Saint-Lô.

Plus de 500 personnes, venues de l’Orne, du Calvados, de la Manche, de Seine-Maritime et de l’Eure, pour faire le point sur les actions de solidarité en cours et à venir.

Parmi les personnalités invitées, le professeur Alain Pierre-Kahn, ancien chef de service de neurochirurgie pédiatrique à l’hôpital Necker de Paris, président de l'association « Make a Wish » dont l’ambassadeur n’est autre que le basketteur Tony parker, association qui réalise les vœux d’enfants malades.

Une invitation qu a flatté le professeur Alain Pierre Kahn.

Notons cette action du Rotary dans la Manche, la construction d’une maison pour enfants autistes à Picauville. Elle sera inaugurée le mois prochain.