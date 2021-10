Les accessoires disponibles au lancement de la PS4

Pour les acheteurs qui n'auront pas opté pour le bundle à 500€ avec deux manettes, Sony commercialisera à part sa DualShock 4, au prix de 59,99€. Les joueurs auront alors la possibilité d'acquérir un autre Pad, aux couleurs rouge, bleu ou noire. Pour recharger deux manettes à la fois, une station de rechargement sera disponible pour 29,99€.

Contrairement à la Xbox One, la PS4 n'embarquera pas de PlayStation Caméra dans son pack de départ vendu à 399€. Pour pouvoir profiter de la reconnaissance faciale et vocale, les acheteurs devront débourser 59€ supplémentaires. L'accessoire est cependant compris dans le bundle à 499€, qui inclus deux DualShock 2 et le jeu "Killzone Shadow Fall".

Pour les joueurs qui souhaiteraient faire tenir leur console à la verticale, Sony leur proposera un socle spécial, vendu au prix de 19,99€.

A noter que les possesseurs de PlayStation Move, déjà disponible sur PS3, n'auront pas à se séparer de ces accessoires puisqu'ils seront compatibles avec la PS4. Les casques de la précédente console pourront également être conservés, sachant qu'un micro-casque est compris dans le pack de base.

Turtle Beach profitera tout de même de l'arrivée de la nouvelle machine pour élargir la gamme de caques avec le P4C (29,90€) et le PX4 (169,99€).