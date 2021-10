La balade mensuelle Rouen Do Roller menacée de disparition

"L’existence de la Rouen Do Roller (...) est aujourd’hui menacée, faute de financements", annonce le club des Spiders qui évoque le "désengagement financier" des collectivités locales. La poursuite de l'événement en 2014 serait ainsi clairement remise en cause. Pour informer et tenter de trouver des solutions, les Spiders organisent une réunion ouverte à tous vendredi 6 décembre, à 19h, au bureau du club, situé à la piscine Diderot (premier étage), boulevard de l'Europe.

Le Rouen Do Roller, dont l'organisation est confiée depuis trois ans aux Spiders de Rouen, réunit jusqu'à 600 patineurs le premier vendredi de chaque mois, assure le club, et montre une fréquentation en hausse de 150% sur cette période.