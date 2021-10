"Le député qui marche" était ce jeudi 28 novembre, à Hérouville après une visite dans le Bessin. Il a ensuite rejoint Cabourg à pied. "Comme partout, on sent que la crise à un impact, mais j'ai pu noter l'accueil très chaleureux des gens ici et dans leurs yeux, une lueur d'espoir".

Jean Lassale se rend à Deauville ce vendredi. Il sera à Honfleur samedi et a prévu de rejoindre Le Havre dimanche.