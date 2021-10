Sortir en région : vendredi 29 novembre

CALVADOS

L'association Normandie Métiers d'art organise tout ce week-end un marché de Noël à Bayeux. Vous y verrez des artisans et des artistes professionnels reconnus pour la qualité de leur travail et de la diversité de leurs modes d'expression : enluminure, céramique, dentelle, ... C'est de 10h à 18h samedi et de 14h à 18h dimanche.

Le groupe normand très Rock Macadam Bumper's est en concert ce vendredi soir à Bretteville-l'Orgueilleuse.

Programme de la soirée :

19h30 - 21h30 : Apéro-Croc.

21h30 -23h30 : Concert.

23h30 - 4h00 : Soirée Disco, Pop, Rock.... toute la nuit !

Entrée 5 € (= droit d'entrée + vestiaire + concert + discothèque) sans consommation incluse. C'est à l'ambassade à Bretteville.

Au Zénith de Caen ce vendredi soir, vous pourrez applaudir Patrick Bruel. Nous vous avons offert vos places toute cette semaine pour y assister. RDV à 20h pour découvrir touts ses tubes en live. Ilias vous fera partager son univers ce soir dans 100% Ouest entre 23h et 00h avec 1 heure de hits du chanteur et son interview.

Avant 100% Bruel il y aura le match de ligue 2 entre Caen et Angers à suivre en direct sur notre antenne. L'équipe Malherbe se réunira pour commenter ce match à domicile à partir de 19h45.

MANCHE

L'association des commerçants, Saint-Lô Commerces, a mis en place des chèques cadeaux pour les fêtes de fin d'année. N'attendez plus et offrez des chèques cadeaux Saint-Lô Commerces pour Noël !

Les assistantes maternelles de La Glacerie organisent leur première "Bourse aux jouets et matériel de puériculture" ce vendredi, samedi et dimanche. Vous venez déposer vos articles à vendre de 17h00 à 20h00, elles s'occuperont de la vente le samedi toute la journée et le dimanche matin, et vous venez rechercher vos articles invendus le dimanche entre 14h00 et 17h00.

Pour la première fois, l'espace culturel Leclerc de Tourlaville organise un tremplin : "La Galerie Musicale". 5 groupes ou chanteurs se sont qualifiés pour la finale, organisée à la Brèche. Rutsa Manita, Ana Bazile, Tee Jay, Monochrome et Henola. La finale commence ce soir à 20h30. Entrée à partir de 2 euros, reversés au Téléthon. Réservation à l'espace culturel Leclerc de Tourlaville. Vous avez aussi la possibilité de retirer des places gratuites dans notre studio Tendance Ouest CHERBOURG 21 rue Albert Mahieu.

Samedi soir à 18h, match de la 12ème journée de CFA entre l'US AVRANCHES et Viry-Chatillon. Les Normands sont 3e, et les franciliens relégables à l'avant dernière place.

ORNE

Ce samedi venez faire un tour au marché de noël solidaire de Domfront. Sur place de nombreuses idées de cadeaux artisanal original et solidaire. Des petits prix pour de grands projets. C'est demain au C.A.L, près du supermarché de 10h à 18h.

Seuls(s) vs the world : Un spectacle d'attente, improvisé, délirant, interactif, et différent à chaque fois.

Et si vous alliez voir un spectacle ? Et si au dernier moment les comédiens et la régie ne sont pas là ? Et si vous apprenez qu'on ne rembourse pas ? C'est là qu'ils interviennent.

Ils sont deux. Deux face au monde. Deux pour inventer et improviser les histoires les plus folles. Mais deux n'est pas suffisant. Alors VOUS allez devoir décider. Lumières, musiques, durée, idées, c'est VOUS qui choisissez ! C'est au théâtre de la cidrerie au Theil sur Huisne demain à 19h.

Concert de l'asso La Classe samedi soir : Julie & moi est un duo devenu quartet, qui s’agite pour mettre en musique les histoires tricotées par Julie sur son accordéon: des histoires de voyages, des ballades parfois noires, jaunes ou bleues, au goût d’absinthe ou de mafé, un peu tordues, bien balancées.

Entrée 10€ avec une boisson Etudiant, chômeur, RSA 5€ Gratuit -17ans.