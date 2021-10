Au collège-lycée Fénelon à Elbeuf : maths, français... et cheval

Au collège-lycée Fénelon, à Elbeuf, certains élèves ont le privilège d’avoir des horaires aménagés pour favoriser la pratique du sport. Le premier partenariat a été signé en 2012 avec le club d’équitation des Ecuries de la Forêt à Saint-Ouen-du-Tilleul dans l’Eure. Ils sont quinze collégiens de la 6e à la 3e à suivre ces cours particuliers, à raison de deux fois 1h30 par semaine. “Les niveaux sont différents. Cela va du débutant au confirmé”, indique Vanessa Nayet, instructrice des lieux.

Des objectifs sont donnés à chacun des élèves, “la progression est appréciée, à la fois en théorie et en patrique, mais cela ne rentre pas dans les notes scolaires”.

Elle y prépare ses concours équestres



Camille a 13 ans. Elève en 4e, elle entame sa septième année d’équitation et en est à son quatrième “galop” (sur sept). Camille a changé d’établissement pour faire du sport-étude: “Cela me permet de m’améliorer avec mon poney”. Une belle opportunité pour cette adolescente, d’autant plus qu’elle prépare des concours équestres, comme d’autres de ses camarades. “Le club s’est lancé dans ce partenariat parce que cela satisfait à une demande. Il n’existe pas d’autres offres de ce genre dans la région”, conclut l’instructrice.