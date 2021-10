O p’tit chef, rue de l’Oratoire à Caen, joue la galette de qualité

Je suis une des premières clientes du service. Ce jour-là, l’ardoise noire affiche à la craie blanche une galette Saint-Jacques à la provençale (8.80€). Je jette, par curiosité, un coup d’oeil à la carte. Une proposition retient mon attention, la Pontépiscopienne (Pont l’Évêque, raisins au Calvados, crème et salade), avant finalement que je ne revienne à la première option : la Saint-Jacques, c’est de saison !



Saint-Jacques charnues

Au fur et à mesure que le restaurant se remplit, j’observe les lieux. Une grande baie vitrée donne à cet établissement, malgré la pluie qui tombe dehors, beaucoup de clarté. Un mur en parement s’accorde parfaitement avec un second, rouge vif, et un petit dernier, gris perle. Puis ma galette arrive. Les Saint-Jacques sont incroyablement charnues. La sauce provençale est succulente. Je me régale.

La serveuse me propose de regarder la carte des crêpes. Je n’hésite pas une seconde. J’aime terminer mon repas par une note sucrée. Très classique en dessert, j’opte pour une banane chocolat. C’est encore un délice. La note reste raisonnable : 15,20€.





Pratique. Crêperie O p’tit chef 36, rue de l’Oratoire à Caen. Tél.: 02 31 85 47 68