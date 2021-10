Handball : une petite pause Coupe pour Colombelles

Tous les matchs nuls n’ont pas la même saveur, loin s’en faut ! Celui concédé par Colombelles samedi 23 novembre contre Saint-Maur (24-24) avait certes des points communs avec le précédent, réalisé contre Épinal, mais il a été accueilli de manière beaucoup plus positive. “Quand on encaisse le but de l’égalisation à quelques secondes de la fin, le match nul est toujours décevant, relève néanmoins Philippe Breysacher. Cependant, j’ai vu des joueuses conquérantes et agressives. C’est une bonne nouvelle. Si on m’avait proposé le partage des points avant le match, j’aurais signé tout de suite.” C’est un CLCH en petite forme (cinq matchs sans victoire) qui accueillait le deuxième du classement en cette huitième journée de Nationale 1.

Les locales ont pourtant fait mieux que rivaliser avec leurs adversaires puisqu’elles ont fait la course en tête durant une bonne partie de la première mi-temps. Et quand Saint-Maur a cru inverser la tendance (13-17, 34’), Colombelles n’a rien lâché. À l’entame de la dernière minute, la très performante Kadia Fissourou a cru offrir la victoire à son équipe avant qu’Alimata Dosso n’égalise sur la dernière possession adverse. “On a amélioré la qualité de notre jeu même si on a encore quelques défaillances. À peu de choses près, on aurait pu avoir notre match référence.” Avant d’essayer de concrétiser ces avancées sur le plan comptable, Colombelles jouera contre Chambray (D2) dimanche 1er décembre en Coupe de France.

