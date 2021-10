Un accident de la route impliquant un cheval et un véhicule s'est déroulé ce matin, mardi 26 novembre, sur la commune de Saint-Germain-du-Pert dans le Bessin. Le conducteur du véhicule a été gravement blessé et transporté au CHU de Caen.

Le cheval percuté s'est encastré dans l'habitacle et a dû être euthanasié sur place. Un deuxième animal en divagation s'est enfui et a été rattrapé plus tard. Les chevaux en divagation avaient été signalés quelques minutes auparavant, sur Tendance Ouest.