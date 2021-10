Sortir en région : mardi 26 novembre

CALVADOS

Jeudi, c'est Thanksgiving, grande fête américaine, mais à retrouver aussi en France ! Pour profiter d'un bon repas traditionnel en toute convivialité, réservez dès maintenant pour jeudi soir au Bernieres, 52 rue Bernieres à Caen. Plus d'infos sur www.le-bernieres.com et au 02 50 50 08 92.

Ce mardi soir, au El camino à Caen, vous pourrez écouter le David Sauzay Trio " Jazz HOT..." avec saxophone et flute, contrebasse et batterie. L'entrée est entre 5 et 7 €.

A l'occasion du festival Les Boréales, venez écouter FM Belfast au BBC à Hérouville Saint-Clair. Un groupe islandais complètement fou, qui vous séduira avec son univers déjanté , entre moments rêveurs et titres club. Les jaguars seront en 1ère partie. RDV à 20h.

A Caen ce mardi soir, Les Tontons tourneurs investissent l'Église Saint Nicolas et vous promettent un moment de grâce. Avec le LAETITIA SHERIFF (TRIO) . Le groupe vient de terminer l'enregistrement d'un nouvel album nerveux et aéré, avec une recherche sonore précise et délicate, et une voix touchante, gravitant entre joie, révolte et mélancolie. Ce sera suivi par GRAND PARC. Entre sonorités progressives et folk onirique, il vous donne RDV à 20h30.

MANCHE

Du théâtre ce mardi soir à Tourlaville « Ciao amore » à l'espace culturel Buisson. c'est un Adam et Ève d'aujourd'hui avec Serena Reinaldi et Christophe Alévêque. RDV à 20h45.

Dans le cadre du festival les boréales, venez à la rencontre d'auteurs scandinaves dans le département. Viktor Arnar Ingólfsson est l’auteur de six romans policiers dont l’avant dernier a fait l’objet d’une série télévisée. Reconnu comme l’un des maîtres du genre policier de son pays, il a été par deux reprises finaliste de La Clé de Verre. Il sera à la Maison d'arrêt de Coutances – demain à 14h et à la Médiathèque de Coutances -demain à 20h30 . Et puis Jon Kalman Stefanson sera à la Médiathèque d'Avranches - mercredi à 10h30 et à la Librairie Le Détour à Granville – demain à 17h30

ORNE

Balade en gourmandise, c'est ce mardi soir à la médiathèque François Mitterrand d'Argentan. Un spectacle qui vous met l’eau à la bouche… La Brigade d'intervention poétique voyage en Gourmandise et vous emmène déguster Brillat Savarin, Baudelaire, Juliette, Prévert, Gainsbourg… Quand poésie, musique et humour s'emparent de la thématique de la gourmandise et quand ces trois artistes s'associent, c'est la promesse d'une soirée tendre, légèrement impertinente, très conviviale et intelligente. RDV à 20h.