Orages de juillet : quatre nouvelles communes en état de catastrophe naturelle

Nouvelles reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle dans le département après les orages du mois de juillet dernier : l'arrêté du ministère de l'Intérieur a été publié au Journal officiel vendredi dernier. Les communes de Caen et de Saint-André-d'Hébertot sont citées dans la catégorie des mouvements de terrain. Plumetot et Tierceville le sont au titre des inondations et coulées de boue des 22 et 29 juillet.

En septembre dernier, 19 villes du Calvados avaient déjà fait l'objet d'une reconnaissance liée aux inondations.