Mercato : ça ne devrait pas bouger à Caen

Sauf improbable opportunité en or, le Stade Malherbe ne devrait pas recruter cet hiver, conformément à ses habitudes depuis quelques années (Igor Matic et Mohamadou Idrissou, dernières recrues hivernales, n'ont pas laissé un souvenir impérissable !). Il est vrai que la première moitié de saison de Malherbe a pleinement répondu à ses attentes et que aucun poste n'est apparu déficient en présence de son titulaire. Officiellement ouvert depuis le 1er janvier, le marché des transferts fermera à la fin du mois.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire