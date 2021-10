Table rouennaise : des verrines de l'entrée au dessert

Sur place, le concept est vite expliqué aux nouveaux clients : trois formules, toutes composées de verrines salées et sucrées.

Délicieux petits mets

Tous les jours de la semaine, le restaurant propose une formule “midi” à 15,70 Euros comprennant trois verrines salées et deux sucrées. Pour le salé, vous pouvez choisir parmis une crème brulée de foie gras et son pain d’épice, un caviar d’aubergine gratiné à la crème de parmesan ou encore le délicieux oeuf cocotte aux pointes d’asperges. A cela s’ajoute une part de cake aux lardons et munster accompagnée d’une salade verte.

Pour le dessert, les uns se sont laissés tenter par des saveurs fruitées avec une mousse de citron entrelacée de crumble et coiffée de meringue puis un tiramisu à la fraise, d’autres ont préféré des saveurs gourmandes en dégustant une crème brûlée aux marrons glacés ou encore le riz au lait, caramel beurre salé et chantilly. Tous les palais sont unanimes : savoureux. Et qu’on ne s’y trompe pas, cinq verrines en un repas valent bien un plat et un dessert traditionnel.

Pratique. 154, rue Eau de Robec à Rouen. Tél. 02 35 36 70 11