Sortir en région du jeudi 10 juin

Soirée reggae ce soir au Cargö à Caen avec la venue de Mykal Rose et Andrew Tosh. La première partie est assurée par Smodem et le concert débute à 21h.

Dans le cadre du mois de la musique, retrouvez ce soir, dès 20h45, le groupe de hip-hop "HVJ du coeff" en concert à l’Agora, à Granville.

Toujours ce soir, le Lewis Pub à Bayeux vous propose une soirée karaoké exceptionnelle, puisque 2 musiciens seront présents pour jouer la musique en live. Début de la soirée à 21h.

Dans le cadre du festival Planète Manche qui débute aujourd’hui, vous pourrez assister à l’exposition "La Manche, grandeur …nature" au Haras national de Saint-Lô ainsi qu’à la conférence "Regards sur l’humanité" aux archives de la ville de 20h30 à 22h.

Durant toute la Coupe du Monde de Football, vous pourrez assister aux retransmissions des matches au bar Le Stadium, rue Pémagnie à Caen. Retrouvez donc demain la retransmission d’Afrique du Sud-Mexique dès 16h et de Uruguay-France dès 20h30.

Ce week-end a lieu le festival de courses pour tous "Les Courants de la Liberté" dans l’agglomération caennaise. Retrouvez notamment vendredi les foulées de la liberté, samedi les rollers de la liberté et La Rochambelle, et dimanche les 10km, le semi-marathon et le marathon. Retrouvez le programme complet sur lescourantsdelaliberté.com.

C’est dimanche que se déroule le championnat de Normandie Prestige de motocross, à Millières dans le centre Manche. A cette occasion, près de 180 pilotes de motocross sont attendus. Les essais ont lieu dès 8h30 et la première course est prévue pour 11h.

Enfin, samedi soir, Mike Ibrahim qui a récemment enregistré le duo "Tu verras en France" avec Stanislas est en concert à 20h à l’Ubu à Rennes.