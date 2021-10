Rugby : irrésistibles Rouennais !

L’équipe de Drancy est à la traîne, certes, mais Rouen refuse de la prendre de haut. Car pour l’équipe entraînée par Richard Hill, aucune équipe n’est à prendre à la légère. “Même si on est en tête du classement, on n’a pas moins de pression, confie Gregoric Bouly, entraîneur des avants du Stade Rouennais. On continue à travailler et il faut pas oublier qu’on a perdu face à Domont... qui est dernier au classement”.

Cette première place, les Rouennais l’ont gagné avec panache, sur les terres de l’ancien leader, Strasbourg, dimanche 17 novembre (11-20).

Le Stade Rouennais avait tout analysé

“On redoutait le match mais on l’avait préparé pendant la trêve, poursuit Grégoric Bouly. On a analysé le style de jeu de Strasbourg et adapté notre stratégie à cela. Eux n’avaient pas dû le préparer... car leur jeu n’avait pas changé!” Ce qui a permis à Rouen de chiper la place de leader à Strasbourg, même si les deux équipes sont à égalité en terme de victoires (6). Rouen possède simplement un point en plus, grâce au point de bonus.