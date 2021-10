Rémanence, l'exposition estivale de l'artothèque

Cette année, il s'agit de 'Rémanence”, de Christine Maigne. Elle 'utilise des lieux préexistants et y développe un monde organique latent qui croît et apparaît aux yeux du visiteur sous la forme surprenante de pilosité noire sauvage, qui, telle une végétation livrée à elle même s'apprête à envahir l'espace”.

Pratique. Ouvert les mardi, jeudi et samedi de 14h à 18h30, les mercredi et vendredi de 11h30 à 18h30.



